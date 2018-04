Gasdotto: vescovo di Sulmona sfila con i manifestanti

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 21 APR - Le campane di Sulmona hanno suonato a distesa salutando il passaggio del lungo corteo che si è chiuso in piazza Garibaldi dopo tre lunghe ore di cammino. È così che il vescovo di Sulmona, Michele Fusco, ha voluto manifestare la sua vicinanza ai cittadini ai manifestanti che lottano contro la realizzazione della centrale di Sulmona e del metanodotto Snam, facendo suonare le campane e sfilando per l'intera durata del corteo. "Noi ascoltiamo continuamente la sofferenza e le difficoltà di questa gente, per questo motivo insieme con loro condividiamo questa protesta", ha spiegato il presule, "Anche con il comitato ho condiviso le ragioni della protesta. Chiedo alla Snam di farsi presente sul territorio e di chiarire il progetto ed eventuali pericoli e tutto ciò che andrà a fare su questo territorio". (ANSA).