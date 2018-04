Gasdotto: sindaco Casini, partecipazione ci fa ben sperare

(ANSA) - SULMONA(L'AQUILA), 21 APR - "Questo clima e questa straordinaria partecipazione ci fanno ben sperare che il governo finalmente ci potrà ascoltare. Oggi qui a Sulmona ci sono migliaia di persone, non solo della Valle Peligna, arrivate da tutta Italia e da tutte le regioni che manifestano contro un impianto, quello della centrale a gas e contro una politica energetica ormai ritenuta obsoleta e dannosa per le comunità. Lo ha detto il sindaco di Sulmona Annamaria Casini nel corso del corteo contro la realizzazione della centrale e del metanodotto Snam che si è tenuta oggi pomeriggio nel capoluogo peligno.

"E' la battaglia per il futuro di un paese e per il futuro di un territorio". Con il sindaco di Sulmona hanno sfilato una quarantina di sindaci provenienti dai vari comuni peligni e del Centro Abruzzo. Accanto a loro il vice presidente della Regione, Giovanni Lolli, il sottosegretario alla giunta regionale Mario Mazzocca, il presidente del consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio e il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Sia Lolli che Mazzocca hanno assicurato che la Regione continuerà la battaglia contro il progetto Snam, costringendo il governo a riaprire la vertenza e a ripensare le scelte compiute finora. In corteo anche senatori e deputati di vari partiti e movimenti. (ANSA).