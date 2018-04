Gasdotto: Coordinamento No Hub, i giochi non sono fatti

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 21 APR - Alla guida del corteo lo striscione del coordinamento No Hub con i comitati cittadini per l'ambiente rappresentati da Giovanna Margadonna e con Augusto De Sanctis del Forum H20, organizzatore della manifestazione.

"Non dobbiamo credere a chi ci vuole convincere che ormai i giochi sono fatti"- hanno detto i due ringraziando Mario Pizzola, portavoce da sempre dei comitati cittadini ed oggi assente per motivi di salute. "Il territorio peligno non è in vendita, la battaglia contro centrale e gasdotto adesso andrà avanti con più forza ancora", ha detto Margadonna invitando i cittadini a non abbassare la guardia su centrale e gasdotto, nocivi per la salute e per l'ambiente. "Non siamo terra di conquista, né colonia della Snam siamo cittadini e non sudditi, perciò adotteremo ogni mezzo democratico per combattere e vincere questa battaglia". (ANSA).