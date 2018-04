Al Florian 'Giusto la fine del mondo'

(ANSA) - PESCARA, 21 APR - Replica oggi alle 21 al Florian Espace di Pescara per "Giusto la fine del mondo" di Jean Luc Lagarce, nell'ambito della rassegna "Teatro d'autore e altri linguaggi / L'Europa è qui". La compagnia fiorentina Atto Due/Murmuris, che nella scorsa stagione ha proposto "Il Migliore dei Mondi Possibili", porta in scena ora il testo più noto di Lagarce da cui è stato tratto l'omonimo film. Lagarce, secondo autore più rappresentato in Francia dopo Molière, non è mai riuscito a vedere in vita - è morto prematuramente a 38 anni - l'allestimento di una delle sue 25 opere. "Giusto la fine del mondo" del 1990 racconta con delicatezza e discrezione la storia di Louis - malato di Aids e prossimo alla morte - che dopo essere stato lontano da casa diversi anni, torna per comunicare ai familiari la notizia della malattia e dell'imminente morte.

La pièce racchiude nell'epilogo sommesso di Louis tutta l'incomunicabilità della parola che diviene portatrice di solitudini incapaci di urlare, di dire, di fare.