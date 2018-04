Sulmona, via vicesindaco e un assessore

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 20 APR - Il sindaco Annamaria Casini "dimette" dall'esecutivo il vicesindaco Mariella Iommi, e l'assessore al personale e al commercio e attività produttive Cristian La Civita. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco in una conferenza stampa convocata in tutta fretta, dopo la presa di posizione dell'assessore La Civita che ha imputato al sindaco la responsabilità di aver bloccato l'iter della riorganizzazione della macchina amministrativa. "Si tratta di due motivazioni diverse - ha detto il primo cittadino spiegando le ragioni della decisione - la prima è una motivazione strettamente politica quella che riguarda il vicesindaco Iommi, perché il suo gruppo ha deciso di tirarsi fuori dalla coalizione civica per tornare nel centrodestra mentre l'assessore La Civita ha addossato al sindaco responsabilità che sono invece solo sue, facendo venire meno il rapporto di fiducia tra il sindaco e un suo assessore".