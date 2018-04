Prodotti per sbiancare pelle, 5 denunce

(ANSA) - PESCARA, 20 APR - Vendevano creme per sbiancare la pelle ma in realtà erano medicinali, poi risultati anche vietati contenenti sostanze cortisoniche. Cinque le denunce della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara. A seguito del rinvenimento e degli accertamenti, i medicinali sono risultati non autorizzati e, perciò, clandestinamente importati e commercializzati presso 5 negozi individuati, gestiti da cittadini extracomunitari (3 da pakistani, uno da un cittadino bengalese e uno della Guinea). Da qui la denuncia di 5 soggetti e il sequestro di oltre 650 prodotti medicinali (nonché di 52 fra orologi e monili con marchi contraffatti). Le sostanze dotate di un'attività sbiancante sono numerose e vanno da quelle certamente velenose, mette in evidenza la Gdf, come il mercurio, a quelle, invece, autorizzate come principi di medicinali dermatologici. Tra queste ultime, molto utilizzati i farmaci appartenenti alla famiglia del cortisone. Rilevanti le conseguenze sia sulla pelle che sull'organismo per uso improprio.