Mare,via a prelievi Arta su 126 km costa

(ANSA) - PESCARA, 20 APR - Quasi tutta balneabile la costa abruzzese, con i suoi 126 km, anche se con diversi livelli di qualità delle acque e con 5 punti attualmente interdetti: sono i dati comunicati dall'Arta, Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente, che ha effettuato i primi prelievi sulle acque del mare abruzzese dal 16 al 18 aprile in 114 punti. I risultati delle analisi, progressivamente disponibili sul sito Arta, si potranno consultare, anche tramite smartphone, sul Portale delle acque del ministero della Salute www.portaleacque.salute.gov.it.

"I risultati - spiega il direttore Arta Francesco Chiavaroli - vengono immediatamente condivisi, tramite Pec, con i Comuni che devono emettere conseguenti ordinanze e apporre adeguata segnaletica". I punti chiusi sono: a Giulianova 360 metri a nord della foce del Tordino, a Pescara le zone antistanti via Galilei e via Balilla, a Francavilla al Mare 140 metri a sud del fosso San Lorenzo, a Ortona (Chieti) 50 metri a nord della foce del fosso Cintioni.