Confartigianato,credito a imprese -11,2%

(ANSA) - PESCARA, 20 APR - Abruzzo di nuovo agli ultimi posti in Italia in materia di credito. I prestiti alle imprese artigiane, al 30 settembre 2017, sono calati dell'11,2% (-9% in Italia), cioè 104 milioni di euro in meno rispetto allo stesso mese del 2016, dato che colloca la regione al terzultimo posto della graduatoria nazionale. L'ammontare totale del credito concesso all'artigianato in regione è pari a 828 milioni di euro. Questa la fotografia scattata da Confartigianato Abruzzo approfondendo un'indagine della Confederazione nazionale. A livello territoriale, l'ultimo capoluogo di provincia abruzzese a comparire nella classifica è Chieti che con il -12,7% si ferma al 101esimo posto della graduatoria nazionale (credito concesso pari a 227 mln di euro); poi Pescara (-11,8%, 95esima posizione; 203 mln), Teramo (-10,8%, 82esima posizione; 221 mln) e L'Aquila (-8,9%, 57esima posizione; 177 mln). "Auspichiamo che la Regione, attraverso la Fira - afferma il presidente, Luca Di Tecco - acceleri sulla pubblicazione dei bandi".