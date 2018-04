Orso morto in Parco: Movimento Animalista, fare chiarezza

(ANSA) - PESCASSEROLI (L'AQUILA), 19 APR - "Ci auguriamo che i carabinieri forestali e la magistratura facciano presto chiarezza sul caso dell'orso morto la notte scorsa durante un tentativo di cattura nel Parco d'Abruzzo, tra Lecce dei Marsi e Villavallelonga (L'Aquila)". Lo scrivono in una nota i responsabili provinciali del Movimento animalista in Abruzzo, Guido Mammarella (Pescara), Luigi Provvisiero (Teramo), Paola Stollavagli (Chieti) e Michele Taddei (L'Aquila). "Ci sono inquietanti somiglianze con l'uccisione dell'orsa Daniza, in Trentino, nel settembre 2014. Anche in questo caso la morte dell'animale, uno degli esemplari cosiddetti confidenti, potrebbe essere stata causata da una dose eccessiva di anestetico. Resta il fatto - prosegue la nota - che abbiamo perso un altro orso marsicano, una sottospecie ridotta al limite dell'estinzione (si stima ce ne siano appena una cinquantina) dal bracconaggio e dall'antropizzazione del territorio. Non possono esserci esitazioni nel difendere questo inestimabile patrimonio di tutti né perdonismi quando si tratta di individuare precise responsabilità". (ANSA).