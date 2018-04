Sisma L'Aquila: Biondi, su tasse fiduciosi in sentenza Tar

(ANSA) - L'AQUILA, 18 APR - "Siamo fiduciosi che il Tar possa concedere la sospensiva". Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, sull'udienza davanti al Tar che ha discusso oggi all'Aquila i ricorsi contro le tasse sospese a imprese e partire iva nel cratere del sisma riservandosi una decisione in due giorni. Biondi intanto rende noto che l'europarlamentare di Forza Italia Alessandra Mussolini, lo ha informato che al termine di una riunione con una delegazione di parlamentari europei c'è stata "un'apertura da parte del commissario europeo per le tasse Vestager che però ha ribadito che c'è bisogno di un intervento delle autorità italiane, espressamente del Governo".

Il tal senso, il sindaco rivolge un appello a quello uscente "e se in tempi brevi ci sarà quello nuovo, è chiaro che ci rivolgeremo al nuovo esecutivo".

(ANSA).