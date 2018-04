Pat Metheny e Glenn Hughes a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 18 APR - Ospiti d'eccezione al 4/o PeFest, rassegna dell'Ente manifestazioni pescaresi, che vedrà protagonisti al teatro D'Annunzio di Pescara Pat Metheny il 24 luglio per PescaraJazz e Glenn Hughes il 31 luglio per il cartellone del PescaraLive. Metheny, che ha ricevuto 20 volte il Grammy ed è riconosciuto una delle stelle contemporanee del jazz internazionale, arriva con il tour "An Evening with Pat Metheny". Al suo fianco il batterista messicano Antonio Sanchez, compagno professionale dal 2000, la bassista malese-australiana Linda May Han Ohe, il pianista britannico Gwilym Simcock. Glenn Hughes, ex bassista e co-vocalist dei Deep Purple, per i fan 'The voice of rock', è noto per lo stile tra rock, soul e rhythm'n'blues. Nel tour "Classic Deep Purple Live 2018/19", caratterizzato da una set list particolarmente dinamica, sarà accompagnato da Soren Anderson alla chitarra, Jesper Bo Hansen alle tastiere e Fer Escobedo alla batteria. Biglietti con Ciaotickets e Ticketone e nei punti vendita autorizzati.