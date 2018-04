Differenziata Treglio a 80%, Tari scende

(ANSA) - TREGLIO (CHIETI), 18 APR - Il Comune di Treglio ha raggiunto l'80% di raccolta differenziata: ad annunciarlo è il sindaco Massimiliano Berghella, che ha annunciato riduzioni fino al 30% della Tari, la tassa sui rifiuti. "Fino al 2014/2015 - spiega - Treglio si attestava mediamente sul 40%, poi l'incredibile balzo in avanti, con benefici per tutti. Risultato raggiunto grazie ad una scelta amministrativa giusta, quella di affidare ad Ecolan raccolta e smaltimento. Ma un risultato che dobbiamo soprattutto ai nostri cittadini, ai quali va un grosso grazie: sono stati infatti tre anni intensi, fatti di riunioni formative ed informative continue, di innovazione nei metodi di controllo del conferito, di un gran lavoro complessivo". "Grazie a ciò, anche quest'anno abbiamo potuto applicare una piccola riduzione della Tari (Tassa sui rifiuti) alle famiglie, Tari che in questi anni è stata costantemente abbassata. Nel caso dei nuclei familiari più piccoli la riduzione ha raggiunto complessivamente il 30 per cento".