Consiglio, Premio a Guanciale e Cavuti

(ANSA) - PESCARA, 16 APR - L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo ha voluto rendere omaggio agli artisti Lino Guanciale e Davide Cavuti consegnando loro delle targhe ricordo per l'impegno testimoniato con numerosi lavori di successo portati in teatro e al cinema. Il riconoscimento è stato consegnato dal Vice presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lucrezio Paolini, nell'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, prima della tappa francavillese della tournée "Itaca" che vede protagonisti Guanciale e Cavuti e che sta toccando i teatri italiani. "E' un riconoscimento per i due artisti abruzzesi e per l'impegno che hanno messo nella valorizzazione dei luoghi e dei personaggi della nostra regione - afferma Paolini - Basta ricordare le numerose messe in scena di opere di grandi personaggi abruzzesi quali Ignazio Silone, Ovidio, Gabriele D'Annunzio, Ennio Flaiano, Alessandro Cicognini. Sono due grandissimi artisti e le loro origini abruzzesi sono un vanto per la nostra Regione''.