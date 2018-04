Serie B: 11 squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Sono undici i giocatori squalificati per una giornata dal giudice sportivo di serie B dopo le partite della 35/a giornata. Tre, invece, gli allenatori fermati, sempre per una giornata. Agazzi dell'Ascoli e Campagnaro del Pescara sono stati squalificati per le espulsioni rimediate ieri, mentre gli altri giocatori fermati erano tutti diffidati. Si tratta di De Luca (Virtus Entella), Favalli (Ternana), Garcia Tena (Cremonese), Giani e Terzi (Spezia), Ndoj (Brescia), Petriccione (Bari), Settembrini (Cittadella) e Veseli (Empoli). Quanto agli allenatori, il giudice Emilio Battaglia ha fermato Stefano Colantuono (Salernitana), Fabio Grosso (Bari) e Attilio Tesser (Cremonese).