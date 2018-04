Venezia: stop a maschere a pagamento

(ANSA) - VENEZIA, 13 APR - Venezia dice stop alle maschere che lungo calli e campielli, ma anche vicino a San Marco, si fanno fotografare ma a pagamento. Il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato, oggi, un'ordinanza sul decoro che boccia le 'mascherine' ma anche il consumo di bevande alcoliche fuori dai plateatici la sera dalle 18 alle 8 e i permessi a banchetti promozionali per presunte raccolte fondi. "Un ulteriore segno di attenzione verso la Città di Venezia per frenare atteggiamenti degradanti che possono causare gravi ripercussioni alla vita dei residenti e degli ospiti - commenta il sindaco Brugnaro -.

Grazie all'impegno di questa Amministrazione e della polizia locale, con la collaborazione di tutte le forze dell'ordine, stiamo riuscendo a fare di Venezia un luogo decoroso e sicuro. È una città dove ci si può divertire, ma nel rispetto degli altri e delle regole". Ai trasgressori verranno comminate sanzioni da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta fissato a 50 euro, salvo spese di notifica e altri oneri di legge.