In treno ai Cunicoli di Claudio, sconti

(ANSA) - PESCARA, 13 APR - Con Trenitalia ad Avezzano, per scoprire la magia dei Cunicoli e dell'Emissario dell'Imperatore Claudio, una delle più grandi ed ingegnose opere idrauliche del mondo antico. A chi utilizzerà i treni regionali per raggiungere Avezzano (o Pescocanale) verrà infatti riconosciuto uno sconto del 10 % sul biglietto di ingresso.

Facilitazioni anche sui percorsi escursionistici - in partenza proprio dalla stazione di Avezzano - giornalieri o di due giorni, con pernottamenti in hotel convenzionati. Per usufruire degli sconti basterà presentare un biglietto regionale Trenitalia con destinazione Avezzano (o Pescocanale) relativo al giorno della visita. La riduzione è riconosciuta anche a chi prenota in anticipo (tutti i dettagli su www.terrextra.net - dmcmarsica@gmail.com - e su www.trenitalia.com (sezione Treni-Regionali/Abruzzo). Potranno beneficiare delle agevolazioni anche i possessori di abbonamento regionale e sovraregionale Trenitalia con origine o destinazione in una qualunque stazione d'Abruzzo.