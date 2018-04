A Pineto centro per gli uomini violenti

(ANSA) - PINETO (TERAMO), 13 APR - Nasce a Pineto il centro d'ascolto L'Elefante Bianco, Percorso di Responsabilizzazione per Autori di Violenza. Si tratta di un progetto che cerca di rispondere, su base regionale, al fenomeno della violenza sulle donne. Presentazione del progetto e inaugurazione del centro avverranno sabato 14 aprile alle 10 a Villa Filiani.

"L'obiettivo generale dell'associazione è promuovere il benessere dell'individuo e della famiglia attraverso l'offerta di diversi servizi.In tale contesto, visti i numerosi casi presi in carico dal nostro Centro clinico, al quale afferiscono utenti dei vari Comuni del territorio, di donne vittime di violenza e anche uomini, che hanno chiesto aiuto per modificare i loro comportamenti, è maturata l'idea di attivare un servizio dedicato ad autori di violenza" spiega la Presidente dell'Elefante, Cristina Marcone.Il servizio accoglierà sia uomini che decidono di intraprendere il percorso spontaneamente e sia quelli invitati dai servizi socio-sanitari e/o dall'Autorità Giudiziaria.