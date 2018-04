A L'Aquila docufilm Cent'anni di veleni

(ANSA) - L'AQUILA, 12 APR - Proiezione del Docufilm 'Cent'anni di veleni', con la presenza del regista Walter Nanni e della scrittrice Gisella Orsini, sabato 14 Aprile alle 18 presso l'Hotel Canadian su iniziativa del M5S L'Aquila. Si parlerà dell'ambiente e dei pericoli da evitare in Abruzzo per salvaguardare la salute di tutti. "Uno sguardo al futuro libero da logiche di speculazioni e profitti" afferma il M5S che ha realizzato il documentario per raccontare la storia di quella che è stata definita la discarica di rifiuti tossici più grande d'Europa scoperta oltre dieci anni fa a Bussi sul Tirino (Pescara). L'ingresso è gratuito.

Nella sua versione integrale il docufilm è stato presentato per la prima volta in Abruzzo a novembre scorso. A settembre, invece, il trailer, era stato presentato a Rimininel corso della quarta edizione di "Italia 5 Stelle", annuale riunione di attivisti e portavoce del MoVimento 5 Stelle.