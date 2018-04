Gallerie Francavilla, 5 morti in 8 anni

(ANSA) - PESCARA, 11 APR - Negli ultimi otto anni nei due tunnel della Variante alla Ss 16 'tangenziale di Pescara' (Ss 714) che ricadono nel territorio comunale di Francavilla al Mare (Chieti) sono morte cinque persone e decine sono rimaste ferite a seguito di incidenti. Oggi pomeriggio l'ennesimo, nella galleria Le Piane, con due persone finite in ospedale. Da tempo la questione sicurezza, in particolare nelle gallerie - dove si procede a doppio senso di marcia, con limite di 70 km orari e divieto di sorpasso - fa discutere, tra esposti, procure interessate e interrogazioni parlamentari. Il giorno di Natale 2010, nella galleria San Silvestro, due coniugi persero la vita in un incidente provocato da un giovane ubriaco il quale, a sua volta gravemente ferito, fu poi arrestato. A maggio 2014, nella stessa galleria, un motociclista morì nello scontro con un'auto. Il 16 giugno 2017 un giovane è morto nello scontro fra un'auto e un furgone nella galleria Le Piane dove lo scorso 2 gennaio una 38enne è morta nel tamponamento con un camion.