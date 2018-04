'L'arte dis-velata' Chilante all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 10 APR - Una mostra antologica che abbraccia 45 anni di attività pittorica di Duilio Chilante: è 'L'arte dis-velata' in programma dal 12 al 23 aprile presso Palazzo Fibbioni all'Aquila. Chilante, un nome già noto a molti in città per aver firmato in oltre trent'anni di attività innumerevoli progetti di comunicazione come grafico della One Group, di cui è socio fondatore, direttore artistico e amministratore delegato, si presenta per la prima volta disvelando un aspetto inedito della sua creatività pittorica. Le opere, nate tra il 1972 e il 2017, costituiscono l'espressione più intima della sua creatività e ne tracciano il percorso formativo e sperimentale tra vari stili di ricerca. La mostra sarà inaugurata giovedì 12 alle 18 con la partecipazione di Angelo De Nicola, giornalista scrittore, Antonio Gasbarrini, critico d'arte e saggista, Liliana Biondi, critico letterario e Vincenzo Battista, docente di storia dell'arte e scrittore. Ci sarà anche un intervento musicale con violino del maestro Andrzej Hanzelewicz. La presentazione della mostra è accompagnata dal catalogo - disponibile per chi la visita - che riporta tutte le opere dell'antologica con interventi critici e interpretativi. La mostra rimarrà aperta fino al 23 aprile dal lunedì al venerdi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 16 alle 19.