Bluserena acquista tre villaggi vacanze

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 10 APR - Bluserena Spa del Gruppo Carlo Maresca ha definito il riacquisto di tre villaggi vacanze, ceduti nel 2007 dalla stessa azienda abruzzese al fondo immobiliare Delta del Gruppo Capitalia. Le tre strutture sono il Serena Majestic in Abruzzo, il Serenè Village in Calabria e il Calaserena Village in Sardegna. Con un totale di 12 villaggi gestiti, di cui otto di proprietà, l'azienda abruzzese si colloca al vertice del settore vacanze mare, potendo contare, ad oggi, su oltre diecimila posti letto e quattromila camere, che diventeranno 4.400 nel 2019. "Si tratta di un risultato importante - commenta l'amministratore unico Silvio Maresca - che conferma la solidità dell'azienda e l'appeal della nostra offerta e delle nostre strutture. Quest'anno completeremo anche l'Hotel villaggio 4 stelle di 400 camere, in Sardegna a Badesi, che sarà sul mercato dall'estate 2019. E sempre quest'anno, il 31 maggio prossimo a Castellaneta Marina in Puglia, ci sarà l'inaugurazione di Ethra Reserve, già Nova Yardinia".