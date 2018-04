Gasdotto Snam, si prepara ricorso al Tar

(ANSA) - PESCARA, 9 APR - Associazioni ambientaliste al lavoro per presentare, entro metà maggio, un ricorso al Tar contro il progetto del metanodotto che "Snam vorrebbe realizzare in zona sismica 1, a Sulmona, nonostante l'opposizione di cittadini e istituzioni". Così Wwf e Legambiente Abruzzo hanno illustrato alcune criticità su cui si sta lavorando per il ricorso e, insieme a Italia Nostra e al sindaco di Sulmona Annamaria Casini hanno lanciato un appello a tutti gli abruzzesi per la partecipazione alla manifestazione 'No Snam - No Gasdotto, No Centrale, Stop Hub del gas' in programma sabato 21 aprile dalle 15 nel capoluogo peligno. "Stiamo cercando in tutti i modi di bloccare il progetto, al momento la vacatio politica non consente di avere un interlocutore" ha detto il sindaco Casini, sottolineando l'importanza della mobilitazione per la "difesa collegiale di un territorio ancora una volta minacciato da interessi del tutto estranei a quelli della collettività".