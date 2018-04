In 500 per 9/a edizione Tour dei Ponti

(ANSA) - PESCARA, 8 APR - Grande successo per la 9/a edizione del Tour dei Ponti, il più classico degli appuntamenti di Fiab Pescarabici, la più grande associazione cicloambientalista abruzzese: si sono ritrovati alla partenza quasi 500 partecipanti, tra i quali anche il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, per una ciclo-passeggiata per le vie e i ponti della città. "Centinaia di soci e simpatizzanti - si legge in una nota - hanno pedalato insieme ribadendo la volontà di tutti di trasformare la città in un luogo più vivibile e pedalabile.

Una giro di 16 km lungo le principali strade e su sette ponti cittadini, per mettere in risalto le molte criticità ancora esistenti per i ciclisti urbani e per i ciclisti in generale, ma che è stato anche teatro di divertimento e di gioiosa festa per tutti. Il campione olimpionico di marcia Giovanni De Benedictis, ha dato il via al corteo sbandierando il vessillo della Fiab.

Presente anche Francesca Filippi, la ciclista teramana che è partita dal ghiacciaio del Calderone per arrivare a Capo Nord".