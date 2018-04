Cavaliere presidente regionale Anp

(ANSA) - PESCARA, 8 APR - La dirigente scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Algeri Marino' di Casoli (Chieti), Costanza Cavaliere, è la nuova presidente regionale dell'Associazione Nazionale Dirigenti pubblici e Alte Professionalità della Scuola (Anp). La neopresidente, eletta con 141 voti nel corso del congresso regionale, succede a Dante Cericola, preside di Paglieta (Chieti) in quiescenza: ha 53 anni di cui 24 di esperienza come capo d'istituto, in scuole di primo e secondo grado. "I dirigenti scolastici - si legge in una nota - con una manifestazione del 25 maggio 2017, hanno dichiarato uno stato di agitazione che ancora continua, seppur con responsabile discrezione, contro la burocrazia e il carico amministrativo che blocca la scuola". Il mandato della neopresidente "si pone in continuità con la linea di coerente fermezza dell'associazione - si aggiunge - che non vuole tanto difendere la categoria dei presidi o, peggio, solo dei propri iscritti, ma piuttosto lottare per il bene della scuola e dell'utenza".