Torna a Sulmona passione rossa Ferrari

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 7 APR - Fine settimana all'insegna del rosso Ferrari. Oggi e domani, domenica 8 aprile, Sulmona ospita il raduno nazionale delle Ferrari. Due giornate, che il club passione rossa ha deciso di dedicare all'asso dell'aviazione italiana, Francesco Baracca. Fu lui a vincere la prima schermaglia aerea proprio il 6 Aprile del 1918 e ne seguirono altre trentatré. Baracca, oltre ad essere stato un grande aviatore temuto durante tutta la Prima Guerra Mondiale, viene ricordato per aver ideato il famoso "Cavallino Rampante" tanto amato nel mondo e simbolo, dal 1947, della casa automobilistica di Maranello. Nel corso del raduno sarà reso omaggio al pilota sulmonese conte Guido Ginaldi e al suo vice Raffaele D'Amario, che si resero protagonisti nel mondo a bordo di un Alfa Romeo RL SS vincendo la coppa Acerbo del 1925 e classificandosi in posizioni rilevanti nella celebre Targa Florio. Nell'edizione 2018 si è deciso di dare il via al "Concorso Ginaldi". Una prova rivolta a tre istituti scolastici di Sulmona.