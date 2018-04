Lupo morto lungo Ss 17, vicino Pettorano

(ANSA) - PETTORANO SUL GIZIO (L'AQUILA), 7 APR - Un lupo morto è stato ritrovato questa mattina dai Carabinieri Forestali di Sulmona, lungo la Statale 17, nelle vicinanze di Pettorano sul Gizio, a pochi passi dalla Casa cantoniera. I militari, coordinati dal Luogotenente Roberto Tirino, indagano per accertare le cause.

Il lupo potrebbe essere morto sul colpo, investito da un'autovettura oppure potrebbe essere stato vittima di un atto di bracconaggio. Queste le due ipotesi al vaglio dei Carabinieri Forestali. Intanto è stato attivato il protocollo che prevede l'intervento del servizio veterinario di L'Aquila. L'animale è stato rimosso dai veterinari dell'Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila e trasportato nella cella frigorifera per i rilievi.