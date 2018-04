Fioriti vicepresidente vicario Unaga

(ANSA) - PESCARA, 7 APR - Il pescarese Donato Fioriti è stato eletto vicepresidente vicario nazionale dell'Unione Nazionale delle Associazioni Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, Ambiente (Unaga), gruppo di specializzazione della Fnsi, nel corso del congresso nazionale che si è svolto a Roma. Sono stati eletti presidente Roberto Zalambani (Emilia Romagna), vice presidente Geppina Landolfo (Campania), segretario generale Gian Paolo Girelli (Friuli Venezia Giulia) e tesoriere Efrem Tassinato (Veneto). Entrano in consiglio nazionale il teatino Ugo Iezzi ed il pescarese Giacomo Cavuta. I chietini Adriano Ciccarone e Mario D'Alessandro entrano a far parte del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. "Possiamo ritenerci soddisfatti per la rappresentatività abruzzese in seno a Unaga - commenta Fioriti -. La lista 'Fare Squadra', di provenienza Arga Lazio Abruzzo Molise, ha avuto il merito di presentarsi a questo appuntamento come prima Arga italiana per iscritti, attività e numero di delegati al congresso nazionale".

"Porteremo le istanze del territorio a livello nazionale e la

nostra proposta congressuale, volta ad una maggiore

comunicazione interna ed organizzativa, aggiunta ad una

eterogenea attività istituzionale nazionale, con percorsi

caratterizzanti in ambito agro alimentare ed ambientale". "In

particolare - conclude Fioriti- porteremo a livello ministeriale

l'iniziativa Argalam per l'istituzione dei 'Parchi della

Felicità' (Progetto ONU), che in Abruzzo è alla terza edizione ,

grazie alla collaborazione con i Comuni di Guardiagrele (2016),

Picciano (2017) e Fresagrandinaria (2018). Sarà un fiore

all'occhiello Unaga e, grazie al viatico abruzzese, diventerà un

percorso nazionale itinerante, di anno in anno in una regione

diversa: si completerà con un protocollo di intesa con il

Ministero dell'Ambiente".