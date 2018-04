A Rocca Calascio 'la Sonata a Kreutzer'

(ANSA) - CALASCIO (L'AQUILA), 7 APR - Sabato 7 aprile al via la stagione "Altimetri di Musica 2018", rassegna a cura dell'Officina Musicale diretta da Orazio Tuccella, nella suggestiva atmosfera di Rocca Calascio. Le due 'sonate a Kreutzer', quella scritta da Lev Tolstoj e quella composta da Beethoven nel 1803 (sonata per violino e pianoforte in La maggiore, op. 47), insieme nella Sala della Musica del Rifugio della Rocca oggi alle 18.

Adattamento e regia di Giorgio Bongiovanni, traduzione di Gabriella Meringolo, con Antonio Anselmi, violino, Francesco Buccarella, pianoforte, Giorgio Bongiovanni e Biancamaria D'Amato voci recitanti.