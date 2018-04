Linea Verde va in città arriva a Teramo

(ANSA) - PESCARA, 6 APR - Sabato 7 aprile il viaggio di LINEAVERDE va in città farà tappa in Abruzzo. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, percorreranno le strade che attraversano il piccolo centro urbano di Teramo (12:20, Rai Uno), la cui provincia è al centro di un vasto territorio che parte dal gruppo montuoso del massiccio del Gran Sasso ed arriva fino al mare Adriatico. E proprio in questa regione studi svolti presso l'università di Teramo hanno evidenziato un'alta concentrazione di centenari, cosa che ha destato l'interesse di molti scienziati. Gli studi sono ancora in atto, ma i primi dati fanno già pensare che tra i motivi della longevità della popolazione locale c'è l'abitudine ad osservare lunghi periodi di digiuno durante la giornata, abitudine tipica locale, caratteristica delle popolazioni legate alla pastorizia e all'agricoltura. E la ricerca scientifica in questa regione ha la sua eccellenza proprio nei campi dell'agricoltura, dell'allevamento e della tecnologia alimentare.