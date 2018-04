L'Aquila Rugby ospita i Lyons Piacenza

(ANSA) - L'AQUILA, 6 APR - Nel nono anniversario del terremoto L'Aquila Rugby Club si stringe alla città, ricordando le vittime del terremoto tra le quali i rugbisti Lorenzo 'Ciccio' Sebastiani - il numero 1 del giovane pilone è stato ritirato da anni ed è cucito indelebilmente sul petto delle maglie neroverdi - e Riccardo Giannangeli, giovane atleta della Gran Sasso Rugby.

Domenica 8 aprile - fischio di inizio alle 15:30 - i neroverdi di Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotilio per la settima giornata della Poule Promozione di Serie A incontreranno i Lyons Piacenza, una tra le compagini più accreditate per la promozione. La sfida sarà dura per il giovane XV neroverde, alle prese con un organico decimato dagli infortuni. La settimana di riposo ha tuttavia permesso il recupero di Marcello Angelini, Dario Basha, Mattia Vaschi e Pierpaolo Angelozzi, che partiranno dalla panchina per recuperare gradualmente la forma migliore.

Rimangono fuori Gianmarco Cialente, Nicola Rettagliata e Giancarlo Carnicelli.