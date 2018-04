A Sulmona il Quartetto PianoPiano

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 6 APR - La rassegna "L'AltrOvidio. Contributi moderni su tematiche senza tempo", organizzata dall'Associazione Ares "Antonio Pelino" in collaborazione con il Comune di Sulmona, si conclude oggi venerdì 6 aprile alle 18 presso il Piccolo Teatro di Via Quatrario con lo speciale evento musicale "Otto mani per una tastiera". Ospiti di Ares, per l'ottavo e ultimo appuntamento della rassegna, saranno le musiciste del Quartetto PianoPiano (Francesca Abbriano, Maria Cocco, Concetta De Nardis e Melina Di Cesare) che si esibiranno in un programma con musiche di Mozart, Rossini, Strauss, Liszt, Debussy e Rachmaninoff. Le componenti del Quartetto, che propone un repertorio che spazia tra musica classica, musical, tango e jazz, hanno sostenuto i loro studi musicali presso i Conservatori de L'Aquila, Pescara e Teramo e sotto la direzione dei Maestri Lucia Petrosilli Forcucci, Pietro Jadeluca e Antonio Piovani.