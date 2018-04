Manifestazione il 16/4 contro tasse

(ANSA) - L'AQUILA, 4 APR - Una manifestazione cittadina fissata il 16 aprile prossimo alle ore 10. E' questa la proposta fatta in apertura di summit dal vice presidente della Regione Giovanni Lolli, in corso di svolgimento all'Aquila, per esaminare la vicenda della restituzione delle tasse sospese nel cratere del sisma chiesta dalla commissione europea che le ha considerate aiuti di stato. L'allarme nei territori colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 è scattato dopo la notifica di circa 350 cartelle esattoriali ad altrettante imprese e partite iva con pagamenti a 30 giorni. Ora si sta discutendo sulla proposta di Lolli e sulle altre iniziative per bloccare le varie azioni.