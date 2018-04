M5S, per area risulta pagano cittadini

(ANSA) - PESCARA, 4 APR - "Faremo vedere ai cittadini come il Sindaco, insieme alla sua coalizione, vuol privatizzare per i prossimi 20 anni i 13 ettari dell'area di risulta e tutto il centro città: abbiamo il dovere di rendere partecipe la collettività su decisioni che riguardano non solo Pescara, ma l'intera area metropolitana". E' quanto afferma la capogruppo in Comune a Pescara M5S Enrica Sabatini nell'annunciare l'incontro di stasera alle 20.30 alla sala convegni del Museo Vittoria Colonna. L'incontro voluto dal M5S è per ''raccontare nel dettaglio ai cittadini pescaresi le criticità del progetto dell'area di risulta voluto dall'attuale amministrazione di centrosinistra. Lavorando sul territorio e parlando con i cittadini, ci siamo resi conto di come quasi nessun cittadino sia al corrente di cosa preveda il progetto dell'area di risulta voluto dal PD'', commenta la consigliera comunale M5S Erika Alessandrini ''e per questo motivo racconteremo alla città le infelici scelte che vuol fare il centrosinistra su un'area strategica".