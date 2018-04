Rifiuti pericolosi in area di pregio

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 3 APR - Cumuli di rifiuti, anche pericolosi, accatastati in un'area di circa 3.500 metri quadrati in località Peticcio, su un'area di particolare pregio ambientale lungo la fascia costiera, sono stati scoperti dai Carabinieri Forestali di Ortona che l'hanno posta sotto sequestro su provvedimento convalidato dal Gip di Chieti. Oltre quattromila i metri cubi di rifiuti scaricati e tombati nell'area, in prevalenza provenienti dal settore edilizio e miscelati a terre e rocce: visibili pezzi di cemento, asfalto e catrame, metalli, contenitori imbrattati di sostanze pericolose, come solventi e vernici.

Il quantitativo, su un sito in forte pendenza, ha reso instabile il versante con potenziali pericoli per l'incolumità pubblica: in più punti, infatti, le masse di terre e rocce miste a rifiuti presentano colamenti. Il proprietario del terreno è stato denunciato per deturpamento delle bellezze naturali, violazione del testo unico ambientale e del codice dei beni culturali. Si indaga sulla provenienza dei rifiuti.