Parte la Carovana 'No Hub del gas'

(ANSA) - PESCARA, 03 APR - Dieci giorni di eventi in quattro regioni (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria), dal 6 al 15 aprile, in preparazione della grande manifestazione in programma il 21 aprile a Sulmona (L'Aquila), per contrastare 'il tentativo di fare, dell'Abruzzo e dell'Adriatico, un distretto minerario'.

Partirà in questa settimana la carovana del "No Hub del gas" che, come ha spiegato Augusto De Sanctis, del Forum H2O e del Coordinamento No Hub del Gas Abruzzo. "Sono tanti gli appuntamenti in programma con tre percorsi che partiranno dall'Aquilano, da San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Cupello (Chieti) e per poi convergere il 15 a Sulmona (L'Aquila) in preparazione della manifestazione del 21 aprile nella città Peligna. In questi dieci giorni sono previsti seminari, biciclettate, proiezione di documentari, e tante altre iniziative come visite guidate sul territorio, e nei siti di interesse comunitario che costellano l'Abruzzo".