Avezzano, rugbista africano ferma ladro

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 3 APR - Lo ha rincorso e lo ha placcato come un vero trequarti per recuperare la refurtiva sottratta nel supermercato dove lavora. Protagonista un rugbista dell'Avezzano rugby di serie B che, durante le festività pasquali, ha inseguito per oltre 100 metri un malintenzionato del posto che aveva occultato sotto la giacca generi alimentari di ogni tipo per poi darsi alla fuga. Il rugbista si chiama Mohamed Traorè, in Italia da 6 anni dalla Costa d'Avorio ed è dipendente del supermercato da anni. Momo, come viene chiamato, ha 30 anni, vive ad Avezzano da anni, si è sposato con una abruzzese ed ha un figlio di pochi anni: veloce e potente sul campo, è stato allertato da un collega anche lui dell'Avezzano rugby che lavora con lui: è scattato per raggiungere il ladro che nel frattempo aveva guadagnato un notevole vantaggio.

Raggiunto l'uomo, lo ha bloccato recuperando il bottino. Mohamed in passato ha giocato a Napoli con l'Amatori.