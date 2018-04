Autismo, l'Abruzzo si tinge di blu

(ANSA) - PESCARA, 3 APR - Presentate a Pescara le iniziative nell'ambito della Settimana della Consapevolezza dell'autismo in Abruzzo. Iniziate ieri con M'Illumino di blu, campagna Angsa per l'accensione dei principali monumenti della Regione colorati di blu, si proseguirà con diversi appuntamenti che culmineranno con il convegno di sabato mattina 7 aprile nella sala consiliare del Comune di Pescara. "Abbiamo messo in cantiere tanto appuntamenti in questa settimana tra cui vorrei sottolineare - ha detto Alessandra Portinari dell'Angsa Abruzzo - uno spettacolo di beneficenza il 4 aprile all'Auditorium Petruzzi con N'Duccio e un concerto in programma il 6 aprile all'Auditorium Flaiano con il,converto Baroque qnd Blu, in cui si esibirà anche il musicista Gabriele Naretto, ragazzo autistico che lo,scorso anno suonò il 2 aprile, al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica Mattarella. Tante iniziative che vogliono avvicinare i cittadini e far conoscere a loro l'autismo e i problemi che i malati devono affrontare ogni giorno".