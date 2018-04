Pescara, primo allenamento per Pillon

Primo allenamento questo pomeriggio, presso il Poggio degli Ulivi, per Giuseppe Pillon, il nuovo allenatore del Pescara che vigilia di Pasqua, era stato scelto per sostituire Massimo Epifani, sollevato dall'incarico dopo aver raccolto un punto in cinque gare. Al 62enne tecnico di Preganziol il compito di salvare i biancazzurri che non vincono una gara da due mesi, con un punto all'attivo negli ultimi sei match giocati.

Una cinquantina di tifosi hanno seguito l'allenamento della squadra: Pillon esordirà sabato prossimo nella diffice trasferta di Palermo. Al Poggio degli Ulivi c'era anche il presidente Daniele Sebastiani. "Sono venuto in Abruzzo con fiducia e convinto di far bene.

Abbiamo subito una gara difficile a Palermo - ha detto nella sua prima intervista da tecnico del Pescara Giuseppe Pillon - ma abbiamo le capacità tecniche e le qualità per poter mettere in difficoltà i siciliani. Il morale dei ragazzi, quando le cose non vanno bene non può essere dei migliori, ma c'è voglia di far bene".