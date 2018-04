'Madonna che scappa', Sulmona blindata

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 1 APR - Il Comune di Sulmona ha attivato il Coc in occasione della 'Madonna che scappa in piazza', il tradizionale appuntamento di Pasqua. Previsto oggi l'arrivo di circa 20 mila persone. Saranno otto i varchi dislocati negli ingressi di piazza Garibaldi: tre presso Largo Mercatello, uno in via Dorrucci, uno in via Santa Margherita, uno nella zona sottostante la scalinata di Santa Chiara, uno all'ingresso del parcheggio di Santa Chiara, uno presso la gradinata sotto l'acquedotto medievale. Quindici minuti prima della corsa, prevista intorno a mezzogiorno, i varchi saranno ridotti a tre (Largo Mercatello, ingresso parcheggio Santa Chiara, gradinata sotto acquedotto), i varchi diventeranno vie di fuga. Gli accessi saranno presidiati. Gli steward avranno il compito di orientare i flussi consegnando biglietti numerati per un numero massimo di 10 mila. Vigileranno anche sull'eventuale introduzione di oggetti pericolosi e potenzialmente atti a offendere e di contenitori di vetro o metallo.