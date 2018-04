'Il Borgo dei Borghi', la sfida finale

(ANSA)-PESCARA, 1 APR -Dopo il successo delle passate edizioni torna su RaiTre la serata finale nella sfida tra 20 paesi italiani a "Il Borgo dei Borghi", in onda questa sera alle 21.15. Il vincitore sarà annunciato da Camila Raznovich al termine di un viaggio attraverso i tesori nascosti dell'Italia in compagnia della giuria di qualità: la chef stellata Cristina Bowermann, lo storico dell'arte Philippe Daverio e il geologo Mario Tozzi. Pescocostanzo (L'Aquila) per l'Abruzzo e Bagnoli del Trigno (Isernia) per il Molise partecipano insieme a Tursi (Basilicata), Altomonte (Calabria), Furore (Campania), Bobbio (Emilia Romagna), Sesto al Réghena (Friuli-Venezia Giulia), Sermoneta (Lazio), Noli (Liguria), Monte Isola (Lombardia), Gradara (Marche), Barolo (Piemonte), Rodi Garganico (Puglia), Stintino (Sardegna), Castroreale (Sicilia); Chiusdino (Toscana), Vigo di Fassa (Trentino-Alto Adige), Bevagna (Umbria), Arnad (Valle d'Aosta), San Giorgio di Valpolicella (Veneto). La classifica è data dal voto dei giurati più quello espresso dal web.