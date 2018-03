Via D'Avalos a Pescara chiusa fino al 6

(ANSA) - PESCARA, 31 MAR - A causa del cedimento della sede stradale in via D'Avalos a Pescara, avvenuto due giorni fa, sarà chiuso al transito fino al 6 aprile prossimo il tratto compreso fra la rotatoria della Pineta e l'intersezione con via Elettra.

La causa del cedimento, fa sapere il Comune, è da collegare al problema di una condotta che corre a 4 metri dalla superficie stradale. L'Aca, Azienda comprensoriale acquedottistica, ha subito messo in sicurezza l'area, in attesa dello svolgimento dei lavori che, fa sapere ancora il Comune, data la profondità della rete fognante che ha causato il danno, richiedono la chiusura della strada fino al 6 aprile. L'intervento per la soluzione del problema inizierà martedì 3, ha comunicato l'Aca al Comune, per "poter agire con i tempi necessari a ripristinare strada e mobilità in sicurezza".