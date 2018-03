Rapina in banca a Vasto, ferito cassiere

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 30 MAR - Rapina poco prima delle 11 alla Bper di via San Michele a Vasto. Due banditi a volto coperto e armati di taglierino sono entrati nell'agenzia, vicina alla villa comunale, e si sono fatti consegnare i soldi contenuti nelle casse. Prima della fuga i due hanno malmenato un cassiere che è stato poi trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Al momento non si conosce l'entità del bottino. Sul posto sono intervenute due volanti del locale commissariato; le indagini sono coordinate dal commissario capo Fabio Capaldo. Il sindaco di Vasto Francesco Menna fa sapere di essere in costante contatto con le forze dell'ordine e segue da vicino la situazione.