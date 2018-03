Ecografia rene a Pescara? A luglio 2019

(ANSA) - PESCARA, 29 MAR - "Probabilmente la cosa non fa più notizia, ma umanamente e moralmente è inaccettabile attendere per un ecografia al rene sino a luglio 2019, come riferitoci da un nostro dirigente di Montesilvano, oppure sostare 10-12 ore al pronto soccorso del nosocomio pescarese in attesa di una visita". Così Donato Fioriti, presidente dell'associazione consumatori Contribuenti Abruzzo. "Quando l'apparato sanitario ha questi numeri e queste attese - spiega Fioriti - possiamo davvero dire che il servizio sanitario sia effettivamente operativo ed abbia provveduto ad espletare il suo compito, servendo l'utente?. Ci permettiamo di dubitarne e unitamente all'associazione 'Tutela dei diritti dei malati' di Pescara, presidente Fiorella Cesaroni, ci muoveremo formalmente denunciando i casi di malasanità, non solo pubblicamente e moralmente, ma, laddove possibile giuridicamente, attraverso il nostro studio legale ed in particolare, con l'avvocatessa Patrizia Pennese del foro di Pescara, che abbiamo già attivato".