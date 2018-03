Ad Atri 'Sosta Rosa' nei parcheggi

(ANSA) - ATRI (TERAMO), 29 MAR - Sosta libera, nei parcheggi comunali, per le donne incinte e le neo mamme. A lanciare la 'Sosta Rosa' il Comune di Atri, che ha elaborato il progetto in collaborazione con la locale commissione per le pari opportunità. L'iniziativa, in particolare, prevede la concessione alle donne in stato di gravidanza e alle mamme dei bambini fino ai tre anni di età, previa apposita richiesta, di un contrassegno che permetta loro la sosta libera nelle aree regolamentate da disco orario e di parcheggiare senza obbligo di acquisto dei ticket negli stalli blu, con l'unica limitazione che la sosta non dovrà protrarsi oltre le due ore. Il contrassegno emesso alle donne in stato di gravidanza avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato al termine della gravidanza per ulteriori tre anni. Il contrassegno rilasciato alle mamme, invece, avrà durata definita in base all'età del bambino per cui è stata effettuata la richiesta.