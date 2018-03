A Pasqua Talami Orsogna nel segno arte

(ANSA) - CHIETI, 29 MAR - "Bibbia e arte. Grandi eventi visti da grandi pittori" è il tema conduttore per l'edizione 2018 della festa dei Talami, i quadri biblici viventi che sfileranno per le strade di Orsogna (Chieti) la mattina di martedì dopo Pasqua, dalle ore 10 in poi, rinnovando una tradizione contadina risalente al tardo Medioevo, ispirata ai drammi liturgici e ai riti propiziatori per il futuro raccolto. Insieme al coinvolgimento di studenti e docenti dell'Istituto alberghiero "Giovanni Marchitelli" di Villa Santa Maria (Chieti), i quali cureranno la parte gastronomica della manifestazione e hanno "adottato" uno dei sette carri, la novità di quest'anno è che i Talami interpreteranno alcuni capolavori dell'arte italiana dedicati a scene bibliche, opere di Guido Reni, Piero della Francesca, Antonello da Messina, Giorgione, Andrea Mantegna, Beato Angelico e della Bottega di Raffaello.