Tari Pescara, online nuovo calcolatore

(ANSA) - PESCARA, 28 MAR - "Come ogni anno il Comune di Pescara ha provveduto a inviare gli avvisi di pagamento dell'imposta sui rifiuti, in via di recapito con i relativi F24, a 60.500 contribuenti iscritti al ruolo, che hanno cioè presentato dichiarazione ai fini Tari. L'invio è un servizio voluto dall'Amministrazione per agevolare i pagamenti, ma l'imposta è regolamentata in regime di autoliquidazione: si può calcolare il tributo dovuto in autonomia e predisporsi al pagamento". Lo spiega l'assessore comunale Giuliano Diodati. "I nostri Uffici hanno predisposto un apposito calcolatore, online all'indirizzo http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=994 sul sito comunale dove, inserendo generalità e specificità degli immobili, si può procedere a fissare il dovuto e stampare gli F24 per il pagamento". La Tari si può pagare in quattro rate, la prima con scadenza al 31 marzo, le seguenti 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre, oppure in unica soluzione il 16 giugno.