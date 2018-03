Campo Imperatore, impianti aperti il 29

(ANSA) - L'AQUILA, 28 MAR - Aperta da domani giovedì 29, dalle 8, la stazione sciistica di Campo Imperatore (L'Aquila), in tempo per le festività pasquali. Il Centro Turistico del Gran Sasso informa i clienti che gli skipass giornalieri potranno essere acquistati anche all'Aquila, presso l'Info Point in piazza Battaglione Alpini, alla Fontana Luminosa, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il Centro Turistico avvisa, inoltre, che a quanti hanno acquistato abbonamenti per la corrente stagione invernale viene assicurato il rilascio in forma gratuita di un abbonamento per la prossima stagione 2018/2019. In ogni caso gli abbonamenti già acquistati consentiranno di utilizzare gli impianti sciistici di Campo Imperatore dove sarà attiva la nuova seggiovia e, si legge sul sito internet del Centro Turistico ( www.ilgransasso.it ), dove è presente un abbondantissimo manto nevoso.