Assegni sociali incassati, 5 denunce

(ANSA) - PESCARA, 28 MAR - Riscuotevano l'assegno sociale erogato dall'Inps senza averne diritto, per un importo complessivo superiore a 200 mila euro. I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara hanno denunciato per questo cinque persone prive dei requisiti previsti.

L'assegno sociale è corrisposto dall'Inps ai cittadini italiani, comunitari, extracomunitari, rifugiati politici e apolidi che abbiano compiuto 65 anni, siano residenti in Italia, abbiano soggiornato legalmente per dieci anni nel territorio nazionale, si trovino in condizioni economiche disagiate. Le indagini hanno consentito di individuare due sistemi di frode: nel primo i richiedenti, italiani e stranieri, dopo aver ottenuto l'assegno sociale, si erano trasferiti all'estero; nel secondo, l'emolumento era ottenuto certificando falsamente redditi inferiori alla soglia prevista per il conseguimento del beneficio. Parte della somma indebitamente percepita, 40 mila euro ancora giacenti su depositi postali, è stata sottoposta a sequestro.