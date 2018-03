Ritirato progetto Variante Sud L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 27 MAR - Definitivamente archiviato il progetto Anas per il secondo lotto C della cosiddetta Variante Sud dell'Aquila sulla Ss 17, tra le frazioni Bazzano-San Gregorio, approvato nel dicembre 2009 in conferenza dei servizi con procedura emergenziale post sisma e poi impugnato dai proprietari degli immobili dei terreni interessati a Onna e S.Gregorio e da alcune Onlus. Nell'udienza di discussione il 21 marzo l'Avvocatura di Stato, che rappresentava l'ente stradale, ha evidenziato che l'Anas ha ritirato il progetto, il Tar ha quindi dichiarato "cessata la materia del contendere". Ne dà notizia l'avvocato Sara Cecala che ha curato il ricorso e rappresenta la 'San Gregorio Rinasce Onlus'. "Ci sono voluti otto anni e due ricorsi amministrativi per mettere una pietra tombale sul progetto impattante, che risultava illegittimo sotto numerosi profili nonché punitivo per il territorio". Il progetto, osteggiato dalle popolazioni, prevedeva viadotti, sopraelevate e svincoli sugli abitati di San Gregorio e Onna.