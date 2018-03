Gli tagliano dito durante rapina S.Vito

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 27 MAR - Picchiato e rapinato da quattro malviventi a volto coperto che durante il colpo gli hanno tagliato il dito di una mano con un coltello. Il fatto è accaduto ieri sera in contrada Pontoni di San Vito Chietino (Chieti). Ad essere rapinato all'ora di chiusura, poco prima delle 20.30, è stato il titolare 70enne di un minimarket.

L'uomo, legato e imbavagliato, è riuscito a liberarsi dopo oltre un'ora, allertando i carabinieri di Ortona; il commerciante, derubato di contanti e sigarette per svariate migliaia di euro, è stato trasportato all'ospedale di Lanciano dove però non è stato possibile riattaccare il dito. Il ferito è ricoverato al reparto di ortopedia. Il commerciante aveva subito in passato altre tre rapine, in una delle quali venne legato e malmenato.